Două victime cu arsuri grave

În momentul producerii exploziei, două persoane se aflau în interiorul camerei. Este vorba despre o femeie în vârstă de aproximativ 70 de ani, care a suferit arsuri pe 20% din suprafața corpului, şi un bărbat de aceeaşi vârstă, cu arsuri pe aproape 40% din corp. Ambele victime au fost preluate de echipaje medicale şi transportate la Unitatea de Primiri Urgenţe din Reşiţa.

Camera în care s-a produs deflagrația a fost grav avariată, iar apartamentul vecin a fost afectat parţial. Uşa de acces a fost distrusă de suflul exploziei, iar locuința s-a umplut de fum. Din fericire, verificările pompierilor au confirmat că structura de rezistenţă a clădirii nu a fost compromisă.

La faţa locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgenţă Caraş-Severin, care au securizat zona şi au evacuat fumul din imobil.

Cauza probabilă

Potrivit ISU, explozia s-a produs ca urmare a acumulării de gaz generate de un racord defect între butelie şi aragaz.

Autoritățile reamintesc populației importanța verificării periodice a instalațiilor de gaz şi a buteliilor, pentru a preveni astfel de incidente grave.