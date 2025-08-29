Explozie într-un cămin din Reşiţa: două persoane rănite în urma incidentului

O explozie puternică s-a produs vineri după-amiază într-o cameră de cămin din municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin. Deflagrația a fost provocată de o butelie racordată defectuos la un aragaz, potrivit primelor concluzii formulate de pompieri.

Două victime cu arsuri grave

În momentul producerii exploziei, două persoane se aflau în interiorul camerei. Este vorba despre o femeie în vârstă de aproximativ 70 de ani, care a suferit arsuri pe 20% din suprafața corpului, şi un bărbat de aceeaşi vârstă, cu arsuri pe aproape 40% din corp. Ambele victime au fost preluate de echipaje medicale şi transportate la Unitatea de Primiri Urgenţe din Reşiţa.

Camera în care s-a produs deflagrația a fost grav avariată, iar apartamentul vecin a fost afectat parţial. Uşa de acces a fost distrusă de suflul exploziei, iar locuința s-a umplut de fum. Din fericire, verificările pompierilor au confirmat că structura de rezistenţă a clădirii nu a fost compromisă.

La faţa locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgenţă Caraş-Severin, care au securizat zona şi au evacuat fumul din imobil.

Cauza probabilă

Potrivit ISU, explozia s-a produs ca urmare a acumulării de gaz generate de un racord defect între butelie şi aragaz.

Autoritățile reamintesc populației importanța verificării periodice a instalațiilor de gaz şi a buteliilor, pentru a preveni astfel de incidente grave.