Flăcări pe un hectar și jumătate de teren

Potrivit primelor informații, focul a mistuit aproximativ 1,5 hectare de vegetație uscată, dintre care 5.000 de metri pătrați se aflau în curtea unei hale de producție din zonă. Clădirea a fost afectată pe o suprafață de circa 100 de metri pătrați, până la sosirea echipajelor de pompieri.

O roată de camion a explodat pe drumul spre Alexandria / Sursa foto - Facebook

Pe durata intervenției, traficul rutier pe E70 a fost îngreunat, circulația desfășurându-se cu dificultate. Coloanele de fum dens s-au ridicat deasupra zonei, fiind vizibile de la mai mulți kilometri depărtare.

Echipajele de pompieri au reușit să localizeze și să stingă incendiul, împiedicând extinderea flăcărilor la halele din apropiere. Din fericire, nu au fost raportate victime.

Autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele producerii evenimentului.