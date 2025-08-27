Focul s-a extins rapid, fiind alimentat de vegetația uscată din jur, formată în special din lăstăriș și mărăciniș.

Mobilizare extinsă

Pentru gestionarea incendiului, românii au trimis în teren:

două autospeciale pentru stingerea incendiilor de pădure,

o autospecială de 4.000 litri,

o autospecială de 10.000 litri,

o autospecială de primă intervenție și comandă,

o autospecială de suport radio.

În plus, o autocisternă de 30.000 de litri a fost mobilizată din baza de operații și urmează să se alăture echipajelor aflate deja în zona afectată.

Avertizare pentru populație și sprijin internațional

Din cauza degajărilor masive de fum, autoritățile elene au transmis un mesaj de avertizare prin sistemul de cell broadcast, recomandând locuitorilor din apropiere să ia măsuri de protecție.

La fața locului intervin și mijloace aeriene, iar pompierii francezi aflați deja în Grecia vor acționa în sprijinul echipajelor române.

„Misiunile colegilor noştri implică şi protejarea unei staţii de carburanţi care se află înconjurată de incendiu. La faţa locului intervin şi mijloace aeriene. Personalul rămas în baza de operaţii este pregătit, ca la nevoie, să suplimenteze efectivele din teren, misiunea fiind în dinamică”, a transmis IGSU.