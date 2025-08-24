Riscul major era ca focul să ajungă la un depozit de cherestea. Din fericire, nicio locuință nu a luat foc și nu au fost persoane evacuate. A ars vegetația uscată, dar și mai multe plastice, cauciuri și gunoaie, pe o suprafață de circa 15 hectare.

“Detașamentul 1 de Pompieri Craiova a intervenit cu 4 autospeciale de lucru cu apă și spumă și un epchipaj medical, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată, plastice, cauciucuri, în zona Aeroclubului.

La fața locului s-a deplasat și comandantul Detasamentului 1 de Pompieri Craiova pentru coordonarea intervenției, ținând cont că sunt și case în apropiere.

Din cauza fumului dens s-a transmis și mesaj de avertizare a populației din zona respectiva prin sistemul RO- Alert.