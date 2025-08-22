Incendiu la Biserica Evanghelică din Țăndărei. Șapte persoane, printre care patru copii, salvate la timp

Un incendiu a izbucnit, vineri, la Biserica Evanghelică din Țăndărei, la fața locului fiind direcționate mai multe echipaje de pompieri și un echipaj SMURD, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Ialomița.

'În jurul orei 12:20, dispeceratul inspectoratului a fost sesizat cu privire la producerea unui incendiu, izbucnit la un lăcaș de cult (biserica evanghelică), din orașul Țăndărei. (...) Arde generalizat întreaga clădire pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, cu posibilitate de propagare, favorizată de condițiile meteo, la vecinătăți', a precizat ISU Ialomița.

Potrivit salvatorilor, nu sunt victime, dar au fost evacuați dintr-o clădire alăturată patru copii și trei adulți.

Pompierii intervin pentru localizarea și stingerea incendiului. 

