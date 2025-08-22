'În jurul orei 12:20, dispeceratul inspectoratului a fost sesizat cu privire la producerea unui incendiu, izbucnit la un lăcaș de cult (biserica evanghelică), din orașul Țăndărei. (...) Arde generalizat întreaga clădire pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, cu posibilitate de propagare, favorizată de condițiile meteo, la vecinătăți', a precizat ISU Ialomița.
Potrivit salvatorilor, nu sunt victime, dar au fost evacuați dintr-o clădire alăturată patru copii și trei adulți.
Pompierii intervin pentru localizarea și stingerea incendiului.
