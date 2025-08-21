Plecare de pe Baza 90 Otopeni

Militarii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au decolat de pe Baza 90 Transport Aerian „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu” la bordul unei aeronave militare C-130 Hercules aparținând Forțelor Aeriene Române. Destinația este orașul Santiago de Compostela, punctul de coordonare pentru misiunea din regiunea Galicia, în apropierea provinciei Ourense.

Decizia trimiterii echipelor de intervenție a venit după ce Spania a solicitat sprijin prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene, activat din cauza incendiilor care devastează zone întinse de vegetație. La apel au răspuns mai multe state membre, printre care Franța, Germania, Cehia și Slovacia, iar România s-a alăturat imediat cu propriul modul de pompieri.

În Galicia, salvatorii români vor acționa în paralel cu o echipă din Finlanda, pentru a sprijini pompierii spanioli în efortul de localizare și stingere a focarelor.

Mesaje de solidaritate

„Această mobilizare arată încă o dată solidaritatea europeană și capacitatea noastră comună de a reacționa rapid în fața dezastrelor. Le dorim colegilor noștri misiune ușoară și să se întoarcă sănătoși acasă”, a transmis Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

La rândul lor, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au subliniat importanța implicării României: „Această misiune reflectă sprijinul constant pe care țara noastră îl oferă partenerilor europeni atunci când se confruntă cu situații de urgență de mare amploare”.

Nu este prima dată când echipele de pompieri români participă la astfel de misiuni internaționale. În ultimii ani, salvatorii noștri au intervenit în Grecia și alte state europene, consolidând reputația României ca partener de încredere în cadrul mecanismului european de protecție civilă.