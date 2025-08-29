UPDATE 17:30 - În total acționează 22 de autospeciale de stingere.

Alimentarea cu apa se poate realiza doar de la operatori economici din apropiere.

Terenul nu este accesibil autospecialelor de pompieri in unele zone, astfel ca au fost realizate dispozitive de la mare distanta, iar in prezent este utilizat un buldoexcavator pentru oprirea propagării flăcărilor.

UPDATE 17:00 - Traficul este restricționat pe Șoseaua de Centura, sensul de la Splaiul Unirii spre strada Abatorului.

La intervenția din Glina, acționează 22 de autospeciale cu apă și spumă.

UPDATE 16:20 - La ora 16:20 a fost emis un mesaj pentru informarea si avertizarea populației prin sistemul RoAlert, pentru localitatea Glina.

Incendiul se manifesta pe suprafețe întinse de vegetație uscata, iar dispozitivul de intervenție a fost suplimentat pana la 18 autospeciale de stingere

Incendiu la Glina

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, flăcările s-au extins rapid pe o suprafață de aproximativ 5 hectare, existând risc de propagare către locuințele aflate în apropiere.

La fața locului au fost mobilizate 14 autospeciale de stingere, echipajele de pompieri depunând eforturi pentru a limita și lichida incendiul. Intervenția este una dificilă, din cauza cantității mari de materiale combustibile și a degajărilor masive de fum.

„Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și fum dens, pe o suprafață întinsă. Prioritatea echipajelor este protejarea gospodăriilor din zonă și localizarea focarelor active”, au transmis reprezentanții ISU București-Ilfov.

Până în acest moment nu au fost raportate victime. Autoritățile recomandă populației din zonă să evite deplasarea în apropierea incendiului și să țină geamurile închise, pentru a limita expunerea la fum.

Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de echipele de specialitate.