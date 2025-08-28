Incendiu în Galați

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Galați, focul a izbucnit la restaurantul Levant și s-a manifestat cu flacără deschisă. Din fericire, toți clienții și angajații au reușit să se autoevacueze în siguranță.

La fața locului au intervenit rapid echipajele de pompieri, care au mobilizat cinci autospeciale cu apă și spumă, două echipaje SMURD, o autoscară pentru intervenții la înălțime și o autocisternă.

În aceste momente, pompierii lucrează pentru lichidarea incendiului și pentru a preveni reaprinderea focului. Cauza izbucnirii flăcărilor urmează să fie stabilită după finalizarea intervenției și a cercetărilor.