Incendiu masiv la un restaurant din Galați. 70 de persoane s-au autoevacuat

Incendiu masiv la un restaurant din Galați. 70 de persoane s-au autoevacuat
Incendiu masiv la un restaurant din Galați. 70 de persoane s-au autoevacuat

Panică, joi seară, într-un restaurant din municipiul Galați, după ce un incendiu a izbucnit în interiorul localului. Aproximativ 70 de persoane aflate la fața locului au reușit să iasă la timp, înainte ca flăcările să se extindă.

Incendiu în Galați

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Galați, focul a izbucnit la restaurantul Levant și s-a manifestat cu flacără deschisă. Din fericire, toți clienții și angajații au reușit să se autoevacueze în siguranță.

La fața locului au intervenit rapid echipajele de pompieri, care au mobilizat cinci autospeciale cu apă și spumă, două echipaje SMURD, o autoscară pentru intervenții la înălțime și o autocisternă.

În aceste momente, pompierii lucrează pentru lichidarea incendiului și pentru a preveni reaprinderea focului. Cauza izbucnirii flăcărilor urmează să fie stabilită după finalizarea intervenției și a cercetărilor.