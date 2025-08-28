UPDATE 14:13 - Incendiul nu se poate extinde la alte clădiri. In acest moment se acționează pentru decopertarea învelitorii de tabla si stingerea structurii din lemn a acoperișului.

Pompierii interveni pentru stingerea unui incendiu produs la o construcție, fostul restaurant Mărul de Aur”, situat pe strada Sevastopol, din zona Pieței Victoria.



Reprezentanții IGSU spun că incendiul se manifestă la acoperiș.

Construcția este amplasată intre blocuri, astfel ca fumul degajat poate pătrunde in locuințe. A fost remis un mesaj de informare si avertizare a populației prin sistemul RoAlert.



Arderea se manifesta in interiorul construcției si la acoperiș.



Se acționează de la înălțime utilizând autoscara. Sunt angrenate in intervenție 8 autospeciale de stingere.



În această locație, pompierii au mai intervenit pentru stingerea unui incendiu și în luna decembrie 2024.