Alertă de explozie în județul Ialomița! Muncitorii care săpau un puț au perforat o pungă de gaze. Zeci de oameni s-au autoevacuat, de teama unei tragedii ca cea de la Crevedia - VIDEO

Sursa foto: Facebook/ Carmen Grigoras Nitescu
Sursa foto: Facebook/ Carmen Grigoras Nitescu

Alertă în localitatea Amara, județul Ialomița, după ce muncitorii care executau săpături au dat peste o pungă cu gaze. În zonă există un pericol de explozie, de aceea s-a dispus evacuarea a sute de oameni. Pompierii intervin pentru a elimina acest risc, iar curentul electric a fost oprit în localitate, pentru a evita o catastrofă precum cea de la o stație GPL din Crevedia.

Din cauza problemelor generate de presiunea scăzută a apei din orașul Amara, autoritățile locale au decis să foreze noi puțuri de apă. Vineri, în timpul forajelor, muncitorii au lovit o pungă de gaz, iar presiunea a fost atât de mare, încât a proiectat în aer o coloană de apă, noroi și depuneri, potrivit publicației locale Independent.

Pentru a elimina orice risc, s-a dispus evacuarea a sute de oameni care locuiesc în zona unde s-au efectuat săpăturile. La fața locului intervin forțe ale ISU Ialomița. «S-a constituit Garda Operativă și se va da emite un mesaj RO-Alert!, au transmis oficialii ISU Ialomița, într-o declarație de presă cu privire la acest incident.

Din primele verificări, s-ar părea că respectivul gaz ar fi hidrogen sulfurat.