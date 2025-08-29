Din cauza problemelor generate de presiunea scăzută a apei din orașul Amara, autoritățile locale au decis să foreze noi puțuri de apă. Vineri, în timpul forajelor, muncitorii au lovit o pungă de gaz, iar presiunea a fost atât de mare, încât a proiectat în aer o coloană de apă, noroi și depuneri, potrivit publicației locale Independent.

Pentru a elimina orice risc, s-a dispus evacuarea a sute de oameni care locuiesc în zona unde s-au efectuat săpăturile. La fața locului intervin forțe ale ISU Ialomița. «S-a constituit Garda Operativă și se va da emite un mesaj RO-Alert!, au transmis oficialii ISU Ialomița, într-o declarație de presă cu privire la acest incident.

Din primele verificări, s-ar părea că respectivul gaz ar fi hidrogen sulfurat.