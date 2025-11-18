Traian Băsescu recunoaște că Anca Alexandrescu este un competitor de temut: „Va lua mult din electoratul PSD”

Fostul șef al statului a recunoscut forța electoratului suveranist
Fostul șef al statului a recunoscut forța electoratului suveranist

Traian Băsescu a descoperit, brusc, că Anca Alexandrescu este un candidat redutabil în lupta pentru primărie și că vine atât de tare din urmă, încât îi sperie pe candidații sistemului. Fostul președinte a arătat că jurnalista poate acapara voturi chiar de la electoratul social-democrat.

„Pronostic de câştigător nu am, dar mă bucur că sunt candidaţi puternici. Am mai avea şi un candidat care ar stârni entuziasmul suveraniştilor, dar şi pe al PSD-ului. Şi mă tem că doamna Alexandrescu va lua mult din electoratul PSD din Bucureşti”, a afirmat Traian Băsescu.

Mai mult, fostul șef al statului a indicat candidatul social-democrat drept cel mai nepotrivit pentru a ajunge în fruntea Capitalei.

„Băluţă este expresia ticăloşiei gestionării Bucureştiului. Guvernul domnului Ciolacu nu a dat bani Primăriei Capitalei să refacă pasajul de la Unirii, i-a dat domnului Băluţă, la sector, ca să se umple de glorie, ca şi cum el ar fi făcut această investiţie. Dar nu e corect. Aceea este o infrastructură care ţine de Primăria Capitalei. Deci, nu ştiu cât este de antisistem, dar cu mâna întinsă la sistem a stat şi încearcă să valorifice banii pe care i-a primit de la sistem”, a afirmat Traian Băsescu.