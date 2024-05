„Sper totusi ca Nicusor Dan nu va intra in Primaria Capitalei nu isi va prelua mandatul pana nu retrage toate cele 400 de procese impotriva Primariei Capitalei. Mai are de platit si niste daune pe la procese la unu 31 de mii la altu nu stiu cate mii deci sper sa avem un primar care sa nu spuna sunt in proces cu Primaria Capitalei”

Sunt declarațiile făcute de Traian Băsescu din perioada în care atât el cât și actualul primar al Capitalei concurau pentru șefia Bucureștiului. Băsescu a vorbit și despre scandalul candidaturii lui Nicușor Dan din 2016, după ce ar fi fost înregistrat în timp ce intervenea la Primăria Sectorului 4 pentru un om de afaceri.

Atunci, Nicușor Dan s-a apărat și a spus că ceea ce a făcut a fost perfect legal, pe motiv că dărâmarea clădirii afaceristului era abuzivă. Într-un final, instanța a anulat demolarea.

În anul 2012, Nicusor Dan era președintele asociației Salvați Bucureștiul. Atunci a modificat legea urbanismului astfel încât sa nu mai poată fi ridicate imobile de 10 etaje în cartiere proiectate si construite pentru case si a intentat 23 de procese împotriva primarilor din Bucuresti.