Potrivit anchetei preliminare a carabinierilor, incidentul s-a petrecut miercuri după-amiază, în timp ce părinții se odihneau. Profitând de moment, copilul a ieșit din casă și a ajuns la autoturism.

Vehiculul se afla parcat în plin soare, iar temperaturile extreme din acea zi au creat în interior un mediu sufocant. Părinții, alarmându-se după ce au constatat lipsa copilului, au început căutările și l-au descoperit fără cunoștință pe bancheta mașinii. Micuțul suferise un șoc termic sever.

Băiatul a fost transportat de urgență la spitalul Santissima Annunziata din Sassari, unde a fost internat la secția de terapie intensivă. Ulterior, a fost transferat la spitalul Gemelli din Roma. În ciuda eforturilor medicilor, starea sa s-a deteriorat, iar copilul a murit.

Moartea băiețelului a provocat durere și consternare în comunitatea locală din Olmedo. Autoritățile italiene au anunțat că ancheta este în desfășurare pentru a stabili toate circumstanțele producerii tragediei.

Incidentul s-a produs în contextul unui val de căldură „excepțional” care a lovit Europa, cu temperaturi ce au depășit 42 de grade Celsius. Cazul readuce în atenție riscurile uriașe pe care le presupune lăsarea copiilor nesupravegheați în autoturisme, chiar și pentru perioade foarte scurte.

