Potrivit imaginilor video care au devenit rapid virale pe rețelele de socializare, femeia purta o rochie fără mâneci, decoltată, completată de o pereche de cizme roz de cowboy. În timp ce stătea pe capotă, privea fix spre șofer, afișând un zâmbet larg, ca și cum momentul ar fi fost o scenă regizată.

După câteva secunde, tânăra s-a dat jos de pe capotă și s-a îndreptat spre geamul șoferului, gest care a amplificat confuzia și starea de șoc a acestuia. Întregul moment a fost surprins de camera de bord, oferind o imagine clară a întâmplării.

Șoferul, vizibil surprins și nedumerit de comportamentul femeii, a decis să publice înregistrarea pe internet. Alături de clip, acesta a scris un scurt mesaj cu tentă de avertisment: „Spuneți NU drogurilor!”.

Carambol cu șapte mașini pe A2 București-Constanța. Traficul rutier este blocat complet