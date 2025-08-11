Video. Scene de infarct în Cluj. O femeie sare pe capota unei mașini în mijlocul drumului și îi zâmbește șoferului

Video. Scene de infarct în Cluj. O femeie sare pe capota unei mașini în mijlocul drumului și îi zâmbește șoferului
Video. Scene de infarct în Cluj. O femeie sare pe capota unei mașini în mijlocul drumului și îi zâmbește șoferului

Pe una dintre cele mai circulate artere din Cluj-Napoca, Calea Moților, un șofer s-a trezit în fața unei situații complet neobișnuite. O femeie a apărut brusc în mijlocul străzii, determinându-l să reducă viteza. Fără niciun avertisment, aceasta a sărit direct pe capota mașinii aflate în mers.

Potrivit imaginilor video care au devenit rapid virale pe rețelele de socializare, femeia purta o rochie fără mâneci, decoltată, completată de o pereche de cizme roz de cowboy. În timp ce stătea pe capotă, privea fix spre șofer, afișând un zâmbet larg, ca și cum momentul ar fi fost o scenă regizată.

După câteva secunde, tânăra s-a dat jos de pe capotă și s-a îndreptat spre geamul șoferului, gest care a amplificat confuzia și starea de șoc a acestuia. Întregul moment a fost surprins de camera de bord, oferind o imagine clară a întâmplării.

Șoferul, vizibil surprins și nedumerit de comportamentul femeii, a decis să publice înregistrarea pe internet. Alături de clip, acesta a scris un scurt mesaj cu tentă de avertisment: „Spuneți NU drogurilor!”.

Carambol cu șapte mașini pe A2 București-Constanța. Traficul rutier este blocat complet