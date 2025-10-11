''La data de 11 octombrie, în jurul orei 3:15, un agent de poliție, de 24 de ani, în timp ce conducea o autospecială de poliție, având în funcțiune semnalele acustice și luminoase, pe strada Tudor Vianu din municipiul Giurgiu, la intersecția cu bulevardul Ion I. C. Brătianu, nu ar fi respectat semnificația indicatorului 'stop', fiind acroșată în partea laterală dreapta de către o motocicletă, condusă de un tânăr de 17 ani. În urma producerii evenimentului rutier, a rezultat rănirea pasagerului autospecialei de poliție, cât și a conducătorului motocicletei, care au fost transportați la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale. În ciuda efectuării manevrelor de resuscitare de către cadrele medicale, a fost declarat decesul motociclistului. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ'', precizează un comunicat de presă transmis de IPJ Giurgiu, citat de Agerpres.

S-a aflat cine este adolescentul mort în accidentul de motocicletă din Giurgiu: tânărul de 16 ani, fiul unui fost procuror de la Parchet



Mașina de poliție se deplasa la o intervenție, polițiștii fiind solicitați să acorde sprijin unei alte patrule aflată la o sesizare de violență fizică.



Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu.



Conducerea IPJ Giurgiu a dispus efectuarea unor verificări, prin Compartimentul Control Intern.

