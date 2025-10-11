Conform ultimelor informații, accidentul s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 3.00.

În timp ce conducea un moped și circula de pe un drum cu prioritate (intersecție b-dul IC Brătianu cu str. Tudor Vianu),adolescentul a fost accidentat mortal de o autospeciala a Poliției Municipiului Giurgiu. Testele au arătat că minorul consumase alcool înainte de accident.

Tânărul de 16 ani era elev în clasa a X-a la Liceul “Ion Maiorescu” din municipiu. Băiatul este fiul fostului procuror șef al Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, care s-a recăsătorit și locuiește acum în Turcia. Ancheta este în continuare în desfășurare.