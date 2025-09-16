Accident surprins de camerele de supraveghere

Imaginile surprinse de camerele video arată cum victima, care tocmai ieșise dintr-un local și traversa strada, a fost lovită violent de autoturismul condus cu viteză. Forța coliziunii l-a aruncat la câțiva metri distanță, iar piciorul i-a fost smuls din genunchi. În zonă se aflau și alți săteni, martori ai scenei șocante.

Conducătorul auto, un bărbat de 31 de ani, nu a oprit pentru a acorda ajutor. Din contră, și-a continuat drumul spre Ostrov, având intenția de a părăsi țara. Polițiștii au declanșat imediat o urmărire, reușind să îl intercepteze în localitatea Lipnița.

Acuzații grave aduse șoferului

La prindere, individul a refuzat să fie testat cu aparatul etilotest și a refuzat recoltarea probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei. A fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Constanța.

Potrivit anchetatorilor, șoferul este cercetat pentru: vătămare corporală din culpă, refuzul sau sustragerea de la prelevarea de probe biologice și părăsirea locului accidentului.

Acesta urmează să fie prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, cu propunere de arestare preventivă.

Bărbatul rănit grav, tatăl a trei copii, se află internat în spital, viața fiindu-i salvată în urma intervențiilor medicale, însă cu prețul amputării unui picior. Comunitatea locală este în stare de șoc, iar familia acestuia trece prin momente dramatice.