Tânărul a pierdut controlul volanului

Mașina pe care o conducea a lovit violent un copac aflat la marginea drumului, iar impactul a fost fatal. Tânărul a decedat pe loc. Victima avea 18 ani și era elev al unui liceu din Caracal, plecând de dimineață de acasă.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

„Din primele verificări, un autoturism condus de un tânăr de 18 ani, din comuna Traian, județul Olt, a intrat în coliziune cu un copac aflat pe marginea drumului, din cauze care urmează a fi determinate în cursul cercetărilor. Din nefericire, conducătorul auto a decedat”, a transmis IPJ Olt.