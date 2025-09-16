Potrivit primelor informații, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un tânăr de 19 ani, din comuna Fălcoiu, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, a pierdut controlul direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu terasa unei societăți comerciale.

În urma evenimentului rutier, conducătorul auto, trei pasageri și alte 5 persoane aflate pe terasă au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportate la Spitalul Județean de Urgență Slatina.

„Conducătorul auto a fost testat atât cu aparatul etilotest, cât și cu aparatul pentru depistarea substanțelor psihoactive, rezultatele fiind negative.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, transmite IPJ Olt.