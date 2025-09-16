Accident cumplit, la Piatra-Olt: 9 persoane au ajuns la spital, după ce un autoturism a lovit o terasă. Șoferul avea 19 ani. Mașina, un ghem e fiare

Accident cumplit, la Piatra-Olt: 9 persoane au ajuns la spital, după ce un autoturism a lovit o terasă. Șoferul avea 19 ani
Accident deosebit de grav, luni seara, pe strada Crivei, din oraşul Piatra-Olt. Un tânăr în vârstă de 19 ani a pierdut controlul volanului şi a intrat cu maşina în terasa unui bar. Cinci persoane aflate pe terasă, şoferul şi alţi trei pasageri în maşină au ajuns la spital. 

Potrivit primelor informații, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un tânăr de 19 ani, din comuna Fălcoiu, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, a pierdut controlul direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu terasa unei societăți comerciale.

În urma evenimentului rutier, conducătorul auto, trei pasageri și alte 5 persoane aflate pe terasă au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportate la Spitalul Județean de Urgență Slatina.

„Conducătorul auto a fost testat atât cu aparatul etilotest, cât și cu aparatul pentru depistarea substanțelor psihoactive, rezultatele fiind negative.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, transmite IPJ Olt.