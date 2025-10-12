Potrivit ISU, în accident au fost implicate două autoturisme, care, în urma impactului, au părăsit partea carosabilă.

La fața locului au intervenit pompierii militari cu două autospeciale cu accesorii pentru descarcerare, trei ambulanțe SMURD, inclusiv echipajul de Terapie Intensivă Mobilă - TIM), cu sprijinul a trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

”În evenimentul rutier au fost implicate șase persoane, una dintre acestea fiind găsită încarcerată. Pompierii militari au extras victima prinsă între fiarele contorsionate și au predat-o echipajelor medicale”, au transmis oficialii ISU Suceava.

După evaluarea și asistența medicală, toate cele șase persoane, conștiente și cooperante, au fost transportate la spital, pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Cine provoacă, de fapt, cele mai multe accidente în România. Datele oficiale din ultimii zece ani răstoarnă toate clișeele