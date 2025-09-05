Cum s-a produs accidentul

Pe imagini se observă cum șoferul unei autoutilitare, în vârstă de 44 de ani, încetinește și virează la stânga, traversând linia continuă, fără a folosi semnalizarea. Cel mai probabil, acesta încerca să intre la o benzinărie din apropiere.

În acel moment, un autoturism condus de o tânără de 20 de ani, care circula cu viteză și efectua o depășire pe aceeași linie continuă, a izbit violent utilitara.

Bilanțul accidentului

Impactul a fost devastator: șoferul autoutilitarei a murit pe loc, în timp ce pasagerul din dreapta și conducătoarea auto au suferit multiple traumatisme. Ambele victime au fost transportate de urgență la spitalul din Rădăuți.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului și pentru a decide eventualele măsuri legale.