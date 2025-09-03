”Din cercetările preliminare efectuate până la acest moment, a reieşit faptul că o minoră, de 3 ani, în timp ce s-ar fi aflat în curtea Spitalului Oraşului Găeşti, fiind nesupravegheată, s-ar fi lovit de partea laterală a unei autospeciale de poliţie, ce părăsea parcarea, fiind condusă de un agent de poliţie”, au transmis oficialii Poliţiei judeţene Dâmboviţa.

În urma acestui incident, fetiţa în vârstă de trei ani a fost rănită uşor, primind îngrijiri medicale.

Agentul de poliţie aflat la volanul autospecialei a fost testat pentru depistarea consumului de alcool, rezultatul fiind negativ.

În acest caz, cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.