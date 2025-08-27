”La data de 27.08.2025, în jurul orei 10.30, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier în zona Piața Arcul de Triumf.

Din primele date, conducătorul unei autospeciale de poliție din cadrul Secției 2 Poliție, în vârstă de 25 de ani, care se deplasa în regim prioritar, având în funcțiune semnalele speciale de avertizare optice și acustice, pe str. Constantin Prezan dinspre Piața Charles de Gaulle către str. Mărăști, la intersecția cu bd. Regele Mihai 1, a intrat în coliziune cu un autovehicul, condus de un bărbat în vârstă de 68 de ani, care se deplasa pe bd. Regele Mihai I dinspre Piața Presei Libere.

În urma accidentului de circulație, a rezultat rănirea unei polițiste, în vârstă de 22 de ani, pasager în autospecială, care a fost transportată la Spitalul Elias, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatele Alcooltest și DrugTest, rezultatele indicate fiind zero, respectiv negativ.În continuare se efectuează cercetări de către polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și condițiilor producerii accidentului de circulație”, arată un comunicat al Brigăzii Rutiere.