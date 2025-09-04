Șoferul autoturismului, un tânăr de 20 de ani, a fost extras din vehicul de echipele de descarcerare, fiind conștient, dar cu multiple traumatisme. Pasagerul din dreapta, un bărbat de 40 de ani, se afla deja în afara autoturismului la sosirea salvatorilor. Ambii au fost preluați de ambulanțe și transportați la spital pentru investigații și tratament.

La fața locului au intervenit rapid un echipaj de stingere (ASAS Port), descarcerarea Fripis și două echipaje medicale de la Serviciul de Ambulanță Județean Constanța.

Din informațiile existente, autotrenul implicat în accident nu transporta marfă în momentul producerii impactului.

Cauzele producerii accidentului sunt în curs de investigare.