Primele informații arată că un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit într-o zonă rezidențială situată la 20 de mile nord-est de San Diego, lângă un liceu din Santee. Două persoane au fost duse de urgență la spital după ce un avion mic s-a prăbușit lângă un liceu din Santee, California

Echipajele de urgență au primit rapoarte despre un accident în suburbia din San Diego la orele prânzului, în jurul orei locale 12.15, relatează presa internațională.

Administrația Federală a Aviației a spus că nu știe, deocamdată, câte persoane se aflau la bordul aeronavei.

Avionul s-a prăbușit la „două sau 3 străzi distanță” de liceul Santana, a anunțat școala pe contul de Twitter. „Elevii sunt in siguranță”, au mai transmis reprezentanții liceului.

Cel puțin două clădiri au fost distruse de incendiu, iar o a treia a fost grav avariată, iar șeful pompierilor din Santee, John Garlow, a anunțat că un camion care aparține unui serviciu de livrare a fost cuprins de flăcări.

Pe rețelele de socializare au fost postate mai multe imagini cu un fum negru și dens ce se ridica deasupra liceului Santana din Santee.

Sursă Foto&Video: Twitter.com