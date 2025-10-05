Toată scena a fost surprinsă de o cameră de supraveghere. Pe imagini se vede cum șoferul care circula în mare viteză pierde controlul asupra direcției și lovește cu putere un cap de pod și o mașină parcată după care se rostogolește în aer.

Un tânăr din mașina lovită e omorât, iar două fete sunt grav rănite. Paradoxal, șoferul vinovat scapă cu răni ușoare, deși a fost aruncat din mașină după impact.

În urma verificărilor s-a dovedit că acesta consumase alcool înainte să se urce la volan. Tânărul s-a ales cu dosar penal pentru ucidere din culpă.

Imaginile cu momentul accidentului pot fi vizionate AICI.