Tragedie în județul Neamț. Șofer băut, impact mortal cu o mașină parcată - VIDEO

Tragedie în județul Neamț. FOTO: Captura Facebook
Imagini șocante pe o șosea din Neamț. Un tânăr de 21 de ani a murit și două adolescente au fost rănite după ce șoferul unei mașini a izbit cu putere mașina în care aceștia se aflau. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii! 

Toată scena a fost surprinsă de o cameră de supraveghere. Pe imagini se vede cum șoferul care circula în mare viteză pierde controlul asupra direcției și lovește cu putere un cap de pod și o mașină parcată după care se rostogolește în aer.

Un tânăr din mașina lovită e omorât, iar două fete sunt grav rănite. Paradoxal, șoferul vinovat scapă cu răni ușoare, deși a fost aruncat din mașină după impact.

În urma verificărilor s-a dovedit că acesta consumase alcool înainte să se urce la volan. Tânărul s-a ales cu dosar penal pentru ucidere din culpă. 

Imaginile cu momentul accidentului pot fi vizionate AICI