În accident a fost implicat un singur autoturism, în care se aflau cinci persoane, mașina părăsind partea carosabilă și ajungând în șanțul de pe marginea drumului.



Din cele cinci persoane, trei au avut nevoie de îngrijiri medicale suplimentare și au fost transportate la spital.



La fața locului au fost mobilizate o autospecială de descarcerare, două ambulanțe SMURD și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.



„Pompierii au constatat că în accident a fost implicat un singur autoturism, care a părăsit partea carosabilă și în care se aflau cinci persoane. După ce au fost evaluate, trei dintre acestea au necesitat îngrijiri medicale și ulterior au fost transportate la spitalul din Deva pentru investigații suplimentare”, precizează ISU Hunedoara.



Totodată, pompierii militari din Deva și Brad au asigurat măsurile de prevenire a izbucnirii incendiilor în astfel de cazuri.