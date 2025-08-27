Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani a anunțat că în accident au fost implicate două autoturisme, dintre care unul a ieşit în afara părţii carosabile.

"În urma impactului dintre două autoturisme, trei persoane au rămas încarcerate. Pompierii au acţionat pentru eliberarea acestora, însă, din nefericire, pentru un tânăr de 20 de ani nu s-a mai putut face nimic, medicii fiind nevoiţi să declare decesul la faţa locului.

Celelalte cinci victime, cu vârste cuprinse între 18 şi 52 de ani, au fost preluate de echipajele medicale şi transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate", au precizat oficialii ISU.

La faţa locului au intervenit pompierii din cadrul Staţiei Săveni, cu o autospecială de stingere şi descarcerare, echipajul de Terapie Intensivă Mobilă SMURD, două echipaje de prim-ajutor SMURD, precum şi trei ambulanţe ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă Botoşani.