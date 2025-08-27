”Pompierii militari vâlceni au fost solicitaţi, cu puţin timp în urmă, pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor şi de prim ajutor, la un accident rutier, în localitatea Bujoreni, DN 7”, anunţă ISU Vâlcea, precizând că în accidentul rutier au fost implicate două autoturisme şi 8 persoane.

Conform reprezentanţilor ISU, au fost evaluaţi medical toate persoanele aflate în cele 2 autovehicule, ulterior şapte dintre ele fiind transportate la spital. Printre acestea este şi un copil în stop cardio-respirator.

Nu au fost persoane încarcerate.

La accident au intervenit forţe din cadrul Detaşamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare şi o autospecială SMURD, precum şi 3 ambulanţe SAJ, dintre care una cu medic.

De asemenea, pompierii au acţionat pentru înlăturarea pericolului de incendiu, prin deconectarea bornelor bateriilor celor două autovehicule.