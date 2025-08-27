Accident grav, în jud. Vâlcea: 7 victime, inclusiv un copil, după impactul violent între două mașini

Şapte persoane, inclusiv un copil, au fost rănite, în urma unui accident în care au fost implicate două vehicule, produs, miercuri, pe DN 7, în localitatea Bujoreni, din judeţul Vâlcea.

”Pompierii militari vâlceni au fost solicitaţi, cu puţin timp în urmă, pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor şi de prim ajutor, la un accident rutier, în localitatea Bujoreni, DN 7”, anunţă ISU Vâlcea, precizând că în accidentul rutier au fost implicate două autoturisme şi 8 persoane.

Conform reprezentanţilor ISU, au fost evaluaţi medical toate persoanele aflate în  cele 2 autovehicule, ulterior şapte dintre ele fiind transportate la spital. Printre acestea este şi un copil în stop cardio-respirator.

Nu au fost persoane încarcerate. 

La accident au intervenit forţe din cadrul Detaşamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare şi o autospecială SMURD, precum şi 3 ambulanţe SAJ, dintre care una cu medic.

De asemenea, pompierii au acţionat pentru înlăturarea pericolului de incendiu, prin deconectarea bornelor bateriilor celor două autovehicule.