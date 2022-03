Un avion de pasageri, al companiei China Eastern, care transporta 133 de persoane s-a prăbușit în sud-vestul Chinei, cu un număr necunoscut de victime, scrie Daily Mail.

Este vorba de un avion Boeing 737, care s-a prăbușit în apropierea orașului Wuzhou, regiunea Guangxi și „a provocat un incendiu”, a anunțat televiziunea națională CCTV.

Imediat după prăbușire s-a auzit o explozie și a izbucnit un incendiu, potrivit martorilor.

La locul tragediei au fost deja trimise echipe de salvare.

Pe rețelele de socializare au fost postate imagini cu incendiul declanșat după impactul cu solul al avionului de pasageri.

China Eastern Airlines 737 carrying 133 people crashes in southern China - CCTV. More to follow. pic.twitter.com/cga0VJPFNA