Un accident grav s-a produs, vineri dimineață, pe centura Severinului: o femeie a decedat după ce a fost lovită de o mașină și, ulterior, de un autotren, relatează presa locală.

Victima traversa pe trecerea de pietoni când a fost lovită de mașină și, ulterior, târâtă aproximativ 500 m de autotrenul care venea, cel mai probabil, din spatele mașinii, îndreptându-se în aceeași direcție de mers.

Din primele informații, șoferul autotrenului ar fi plecat de la fața locului imediat după producerea accidentului.

La fața locului a ajuns poliția, o anchetă fiind în plină desfășurare.