Trafic reluat pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse în ambele sensuri, în perioada vacanței de Paște

Circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi reluată în ambele sensuri între 9 și 14 aprilie - în perioada Sărbătorilor Pascale, potrivit Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Giurgiu, după care traficul va reveni la sistemul alternativ pe o singură bandă.

În urma unei informări oficiale transmise de autorităţile bulgare, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu îi informează pe şoferi că circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi reluată în ambele sensuri, în perioada 9-14 aprilie 2026.



Astfel, în data de 9 aprilie 2026, după încheierea lucrărilor programate din acea zi, pe sectorul recent supus lucrărilor de reparaţii, va fi reluată circulaţia pe ambele sensuri, iar începând cu data de 14 aprilie 2026, ora 08:00, este estimată reluarea lucrărilor, traficul rutier urmând a se desfăşura alternativ, pe o singură bandă, din nou.



Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu acţionează în continuare, în cooperare cu structurile competente ale Poliţiei Române şi cu autorităţile de frontieră din Bulgaria, pentru gestionarea eficientă a traficului rutier în zona de frontieră, precum şi pentru prevenirea apariţiei blocajelor şi menţinerea unui flux de circulaţie cât mai fluent.