Intervenție de amploare

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, la fața locului au fost trimise trei autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. Din fericire, nu au fost raportate victime.

Focul s-a extins rapid la încărcătură, generând un nor dens de fum vizibil de la distanță.

Trafic deviat pe rute ocolitoare

Poliția a anunțat că incendiul a fost semnalat la 112 în jurul orei 13:10, iar pentru siguranța șoferilor a fost necesară închiderea completă a traficului pe ambele căi ale autostrăzii.

Circulația a fost deviată după cum urmează:

spre București: prin nodul rutier Medgidia;

spre Constanța: de la kilometrul 212.

Echipajele de la Serviciul Siguranță Rutieră se află în zonă pentru a dirija traficul și a oferi indicații participanților la trafic.