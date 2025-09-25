Ce au transmis salvatorii?

La fața locului au intervenit pompierii giurgiuveni cu două autospeciale de stingere, reușind să limiteze extinderea flăcărilor la întreaga casă. În interior, ardeau mocnit obiecte de mobilier, materiale textile și alte bunuri, iar fumul dens a afectat pereții și tavanele.

Proprietarii imobilului, un cuplu de aproximativ 75 de ani, au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au văzut casa cuprinsă de fum. Un echipaj SAJ i-a monitorizat la fața locului, însă aceștia au refuzat transportul la spital.

Din primele cercetări, pompierii au stabilit că focul ar fi pornit de la o lumânare (candelă) lăsată nesupravegheată.