Ce au transmis autoritățile?

Flăcările au cuprins rapid aproximativ un hectar de teren, mistuind arbori ornamentali, lăstăriș, dar și mai multe elemente de mobilier urban: cinci bănci și două mese destinate zonei de grătare.

Vântul puternic a favorizat propagarea incendiului, iar pompierii au acționat contra cronometru pentru a preveni extinderea acestuia spre un restaurant din apropiere și către zona de agrement.

Datorită intervenției rapide, focul a fost localizat, iar obiectivele din vecinătate au fost salvate.

Potrivit primelor cercetări, cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost focul aprins în aer liber și lăsat nesupravegheat.

Incendiu într-un parc din Giurgiu / Sursa foto - ISU Giurgiu