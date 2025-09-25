Incendiu de vegetație într-un parc din Giurgiu. Pompierii au intervenit de urgență

Un incendiu de vegetație a izbucnit în Parcul „Steaua Dunării” din Giurgiu, mobilizând pompierii din cadrul Detașamentului local, care au acționat cu două autospeciale de stingere.

Ce au transmis autoritățile?

Flăcările au cuprins rapid aproximativ un hectar de teren, mistuind arbori ornamentali, lăstăriș, dar și mai multe elemente de mobilier urban: cinci bănci și două mese destinate zonei de grătare.

Vântul puternic a favorizat propagarea incendiului, iar pompierii au acționat contra cronometru pentru a preveni extinderea acestuia spre un restaurant din apropiere și către zona de agrement.

Datorită intervenției rapide, focul a fost localizat, iar obiectivele din vecinătate au fost salvate.

Potrivit primelor cercetări, cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost focul aprins în aer liber și lăsat nesupravegheat.

                                                Incendiu într-un parc din Giurgiu / Sursa foto - ISU Giurgiu