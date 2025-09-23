De la ce a pornit focul?

Marți seară, pompierii vâlceni au intervenit de urgență după ce un incendiu a izbucnit la două anexe aflate în imediata apropiere a Conacului lui Maldăr, monument istoric din localitatea Măldărești.

La fața locului au fost mobilizate echipaje din Râmnicu Vâlcea și Drăgășani, precum și din punctele de lucru Horezu și Bunești. În total, au fost trimise șase autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară de intervenție la înălțime și o ambulanță SMURD.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, flăcările s-au extins doar la cele două construcții anexe, fără a pune în pericol conacul propriu-zis. Din fericire, nu au fost raportate victime.

Pompierii acționează pentru lichidarea incendiului și limitarea pagubelor, urmând ca specialiștii să stabilească din ce cauză au pornit flăcările.