Accidentul a avut loc pe DN 2 (E 85), în municipiul Focşani, unde un autoturism a ieşit de pe şosea şi a lovit o ţeavă de distribuţie a gazului.

”Traficul rutier este blocat în totalitate între sensul giratoriu de la Carrefour şi intersecţia DN2 - E85 cu strada Măgura. Recomandăm conducătorilor auto să respecte indicaţiile poliţiştilor aflaţi în teren şi să utilizeze rute alternative, până la reluarea circulaţiei în condiţii de siguranţă”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea.

Potrivit Centrului Infotrafic, se estimează reluarea circulaţiei rutiere după ora 12:00.