Trafic blocat pe DN 17, în judeţul Suceava. O mașină a luat foc în mers, doi tineri s-au salvat în ultimul moment

Trafic blocat pe DN 17, în judeţul Suceava. FOTO: News.ro
Pompierii din Suceava au intervenit, joi seară, pentru a stinge un incendiu puternic ce a cuprins o maşină care circula pe DN 17. Doi tineri au reuşit să iasă la timp din autovehiculul care ardea ca o torță. 

”Incendiu autoturism în zona localităţii Ilişeşti (DN17). Intervin pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Suceava cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă”, a transmis ISU Suceava.

Potrivit reprezentanților instituției, la sosirea pompierilor incendiul se manifesta generalizat la întreg autourismul.

”Se lucrează pentru lichidare. Traficul rutier momentan este blocat pe ambele sensuri pentru desfăşurarea acţiunilor de intervenţie”, au mai spus cei de la ISU. 

În autoturism se aflau doi tineri care s-au autoevacuat şi nu necesită îngrijiri medicale.