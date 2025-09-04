”Incendiu autoturism în zona localităţii Ilişeşti (DN17). Intervin pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Suceava cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă”, a transmis ISU Suceava.

Potrivit reprezentanților instituției, la sosirea pompierilor incendiul se manifesta generalizat la întreg autourismul.

”Se lucrează pentru lichidare. Traficul rutier momentan este blocat pe ambele sensuri pentru desfăşurarea acţiunilor de intervenţie”, au mai spus cei de la ISU.

În autoturism se aflau doi tineri care s-au autoevacuat şi nu necesită îngrijiri medicale.