Serviciul Naţional de Meteorologie din Amarillo a confirmat că o tornadă a lovit oraşul Perryton din Texas. Imagini cu pagubele importante circulă pe reţelele sociale.

Şeful Departamentului de pompieri dn Perryton Paul Dutcher a declarat pentru KAMR-TV că cel puţin trei persoane au murit după ce tornada a lovit oraşul.

Videos of damage out of #Perryton this evening. #txwx @NWSAmarillo pic.twitter.com/xd3SmavjyG