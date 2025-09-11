Regiunea nordică a insulei nu este recunoscută internațional decât de către Turcia, iar astăzi este un loc izolat pe plan internațional, atât din punct de vedere diplomatic, cât și economic. În plus, potrivit datelor, pare a fi și cea mai furioasă țară de pe glob.

Ce alte țări se află pe lista experților

După Cipru de Nord, pe lista celor mai furioase țări se găsește Irakul, Armenia, Iordania, Republica Democrată Congo, Libia, Palestina, Tunisia, Maroc și Guinea. Aceste țări ar fi, conform studiului, cele mai furioase. Desigur, acest sentiment poate fi cauzat de instabilitatea economică și politică care domină aceste țări.

La polul opus, cele mai puțin furioase state din lume ar fi Vietnam, Finlanda, Estonia, Portugalia, Mexic, Mauritius, Uruguay, Olanda, Kazahstan, cât și Islanda, scrie Click.