Cum afectează telefonul organismul

Cercetările arată că lumina albastră emisă de telefoane, tablete și laptopuri are un impact major asupra ritmului biologic. Aceasta inhibă producția de melatonină, hormon esențial pentru reglarea somnului. Practic, expunerea la lumină albastră transmite creierului semnalul că este încă zi, chiar dacă afară este întuneric, scrie sursa.

Consecințele sunt clare: adormim mai greu, ne trezim mai des în timpul nopții și dimineața ne simțim lipsiți de energie. Chiar și 30–60 de minute petrecute cu telefonul înainte de culcare pot crește riscul de insomnie de câteva ori, potrivit studiilor clinice.

Rețelele sociale și stresul de dinaintea somnului

Nu doar lumina albastră perturbă odihna, ci și conținutul consumat. Rețelele sociale, notificările și mesajele declanșează un val de dopamină, hormon asociat cu plăcerea și recompensa. Creierul rămâne astfel într-o stare de alertă, în loc să se relaxeze.

Verificarea e-mailurilor, derularea feed-ului sau vizionarea clipurilor scurte activează zonele cerebrale legate de atenție și stres. În loc de liniștire, apare suprasolicitarea, ceea ce poate întârzia somnul cu zeci de minute sau chiar ore, scrie aceeași sursă.