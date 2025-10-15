Regiunile cu cele mai mari rate de obezitate

Conform datelor Voronoi, Cele mai ridicate procente se înregistrează în regiunea Pacificului, în Statele Unite și în țările Golfului Persic, unde proporția persoanelor obeze atinge între 40% și 75%. În aceste zone, obezitatea a devenit o provocare cotidiană, afectând sănătatea publică și economia.

Europa și diversitatea procentelor

În Europa, ratele variază mult de la o țară la alta. Franța, Elveția și Danemarca se situează în jurul valorii de 10-13%, în timp ce România și Ungaria depășesc pragul de 30%. Aceste diferențe reflectă stiluri de viață, obiceiuri alimentare și politici publice distincte în materie de sănătate.

America Latină și Africa: contraste evidente

În America Latină, obezitatea este mai răspândită, variind între 23% în Venezuela și 39% în Chile. Africa și Asia de Est înregistrează procente mai mici, dar tendința de creștere este clar vizibilă, semnalând o schimbare globală a stilului de viață.

Clasamentul țărilor cu cea mai mare rată a obezității

Samoa Americană – 75.2%

Tonga – 71.7%

Nauru – 69.9%

Tokelau – 69.8%

Cook Islands – 68.9%

Niue – 66.6%

Tuvalu – 64.2%

Samoa – 62.4%

Bahamas – 47.3%

SUA – 42%

Kuweit – 41.4%

Palau – 41.1%

Puerto Rico – 41.1%

Arabia Saudită – 40.6%

Irak – 40.5%

Țări cu valori între 30% și 40%

Chile – 38.9%

Iordania – 38.5%

Barbados – 38%

Libya – 36.7%

Bahrain – 36.1%

Panama – 36.1%

Mexico – 36%

Argentina – 35.4%

Georgia – 34.7%

România – 34%

Siria – 33.9%

Fiji – 33.8%

Jamaica – 33.8%

Noua Zeelandă – 33.6%

Nicaragua – 33.6%

Saint Lucia – 33.5%

Antigua and Barbuda – 33.3%

Turcia – 33.3%

Uruguay – 33.3%

România în context european

România se află printre țările europene cu cele mai ridicate procente de obezitate, depășind 34% dintre adulți. Această situație o plasează aproape de Ungaria (31.7%) și mai sus decât alte state membre, reflectând un fenomen grav de sănătate publică ce necesită monitorizare și intervenții eficiente.

Țări cu rate între 20% și 30%

Malta – 32.3%

Emiratele Arabe Unite – 32.1%

Ungaria – 31.7%

Costa Rica – 31.4%

Dominica – 31.3%

Oman – 31.1%

El Salvador – 30.9%

Africa de Sud – 30.8%

Croatia – 30.6%

Australia – 30.2%

Uzbekistan – 30%

Țări cu rate sub 20%

Bulgaria – 20.6%

Germania – 20.4%

Belgium – 20%

Slovenia – 19.4%

Afghanistan – 19.2%

Mauritius – 19.2%

Norway – 19.1%

Kazahstan – 18.4%

Luxemburg – 18.4%

Botswana – 18.3%

Andorra – 18.1%

Muntenegru – 18%

Italia – 17.3%

Țările cu cele mai mici rate de obezitate

Vietnam – 2%

East Timor – 2.4%

Ethiopia – 2.8%





Acest clasament detaliat arată cât de diversă este situația obezității la nivel global. Zonele cu stil de viață sedentar și alimentație bogată în calorii se confruntă cu rate mult mai mari, în timp ce regiunile cu diete tradiționale și activitate fizică frecventă înregistrează valori mai scăzute, dar trendul global arată o creștere constantă a obezității.

