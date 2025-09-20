Printre cele mai mediatizate exemple se numără Gunner, un bebeluș de patru luni din Oklahoma care cântărește deja 10 kg și măsoară 76 cm, purtând haine pentru copii de 2 ani. Mama sa a fost criticată dur online, unii acuzând-o chiar de „abuz asupra copilului”. Și alte mame care au postat clipuri cu bebelușii supradimensionați au avut parte de reacții diferite, scrie Daily Mail.

Medicii avertizează că această creștere accelerată poate fi legată de o afecțiune numită macrosomie fetală — când bebelușii se nasc cu o greutate de peste 4 kg. Potrivit profesorului Dimitrios Siassakos de la University College London, incidența acestor cazuri este în creștere, iar principalii factori sunt obezitatea maternă și diabetul gestațional, adesea nediagnosticat.

Ce spun experții? Riscurile pe termen lung sunt majore

Macrosomia poate duce la complicații grave la naștere, precum distocia de umăr, asfixie sau leziuni nervoase permanente. Pe termen lung, copiii născuți cu greutate excesivă prezintă risc crescut de diabet, hipertensiune și astm. De asemenea, mamele care dau naștere unui copil macrosomic au de patru ori mai multe șanse să dezvolte diabet ulterior.

Specialiștii recomandă monitorizarea atentă a glicemiei în timpul sarcinii, chiar și la femeile cu greutate normală. Modificările simple ale stilului de viață — dietă echilibrată și mișcare regulată — pot reduce semnificativ riscurile pentru mamă și copil.