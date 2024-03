Indiferent ca esti un vanator de chilipiruri imobiliare sau te afli la prima experienta de acest fel, achizitionarea unei case poate fi plina de capcane. Chiar daca tu esti o persoana care are incredere totala in semenii sai, exista vanzatori imobiliari care incearca sa ascunda defectele proprietatilor pe care le au in portofoliu.

„Poate fi tentant pentru unii proprietari fie sa ascunda adevarul fie prin omisiune, fie prin minciuna”, spune Wendy Flynn, proprietar al agentiei imobiliare Wendy Flynn Realty. Asadar, iata la ce trebuie sa fii atent in cazul in care vrei sa cumperi o proprietate.

Inundatii

Urmele lasate de apa nu sunt doar urate; pot indica scurgeri si, in plus, umezeala este locul ideal pentru mucegai. Iar urmele de inundatie sunt usor de acoperit cu o decorare strategica spune Frank Baldassarre, detinator al Ace Home Inspections in New York.

„Multi vanzatori incearca sa ascunda urmele intruziei apei, ca de exemplu in subsol unde pun un dulap sau altceva asemanator. Ar trebui ca intotdeauna sa ii ceri vanzatorului sa mute putin mobila si sa privesti cu atentie in spatele ei. Daca observi ceva suspect – un miros urat, sau urme de apa este ok sa ceri sa fie indepartata toata mobila pentru a vedea ce se ascunde in spatele ei”, atrage atentia Baldassarre.

O alta tactica de a ascunde ravagiile facute de apa este vopsitul proaspat

„Intotdeauna intrebati proprietarul cand a zugravit/vopsit ultima oara casa. Daca s-a intamplat in urma cu un an atunci, probabil, ca nu incearca sa ascunda nimic”, a mai punctat Baldassarre.

O fundatie subreda

Daca vopseaua casei pare un pic diferita de cea din jurul cadrului usii sau a ferestrelor priveste cu atentie peretii pentru a vedea daca nu exista crapaturi pe ei, scrie SfatulParintilor. Crapaturile pot indica probleme semnificative ale fundatiei lucru care se poate dovedi periculos si costisitor pentru potentialii cumparatori, sustine Flynn.

O fundatie slaba este dezvaluita de faptul ca usa nu se inchide prea bine, sau usile dulapurilor au aceasta problema. De asemenea, daca ai impresia ca podeaua „o ia la vale” in timp ce te misti pe ea „e clar ca trebuie sa cauti o alta proprietate” sustine Flynn.

Vecini problematici

Caine care urla, adolescenti gălăgioși, claxoane neintrerupte – toti acesti factori iti pot alunga pe potentialii cumparatori. Tocmai de aceea unii proprietari incearca sa ascunda aceste situatii prin alegerea timpului in care poate fi vizionat imobilul sau prin negocieri intense cu vecinii.

„Cunosc proprietari care au vorbit cu vecinii lor sa-si tina inchise animalele zgomotoase in timpul vizitei posibililor cumparatori sau prin stabilirea strategica a orelor de vizite”, spune agentul imobiliar Carrie Benuska.

Asadar, sustine experta, o miscare inteligenta a viitorilor proprietari este sa se plimbe prin cartier la alte ore decat cele propuse lor spre vizionare pentru a-si face o imagine mai corecta a ceea ce se intampla in blocul/cartierul respectiv. Si nu ezita sa intri in discutii cu localnicii care pot oferi o opinie mai obiectiva asupra locului.

