Decizia a fost anunțată de Laura Laurențiu pe pagina sa de socializare, unde aceasta vrea să lămurească toate aspectele acestui caz care a ținut ani la rând primele pagini ale tabloidelor:

„Ieri, 28 februarie 2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a publicat decizia finală în procesul ”Eclerelor la tavă”. Partea adversă a pierdut procesul și de această dată (la a treia instanță), epuizând, în final, toate căile de atac. Consider că e nevoie de câteva precizări:

1. 𝑵𝑼 𝑬𝑼 𝒂𝒎 𝒅𝒂𝒕 𝒊̂𝒏 𝒋𝒖𝒅𝒆𝒄𝒂𝒕𝒂̆ partea adversă, ci invers. Am fost dată în judecată de două persoane, una fizică și a doua juridică, adică doamna Staicu Avram și firma doamnei, în care acționari sunt doamna însăși și soțul dumneaei.

2. Am avut o unică cerere, aceea de a strămuta procesul la Timișoara, pentru că era vorba despre o cauză civilă și, din câte aflasem, mai frecvent se judecă acest tip de procese la domiciliul pârâtului. Pârâtul am fost eu, doar că cererea nu s-a aprobat, ne-am judecat la București.

4. Partea adversă a pierdut încă de la prima instanță, Tribunalul București. Presa vuia, atmosfera din rețelele de socializare era oribilă (cel puțin pentru mine), așa că am crezut că doamna se va opri atunci. Nu s-a oprit, m-a chemat în continuare la încă două instanțe, Curtea de Apel București, unde a pierdut anul trecut și în final Înalta Curte de Casație și Justiție, care a tranșat procesul în favoarea mea ieri.

3. Cu toate că, în mod repetat, partea adversă a susținut că nu o interesează partea financiară, în chemarea în judecată mi s-au cerut bani. Mulți bani. La instanțele următoare, au mai apărut noi cereri, până la urmă suma pe care reclamanta avea pretenția să i-o plătesc ajungând la peste 7000 (șaptemii) de euro (nu 5000, cum s-a zis în presă). Atât de oribil mă simțeam, sub o asemenea presiune, încât mai că îmi venea să renunț să mă apăr, doar că eu muncesc pentru bani și nu îmi puteam împovăra familia cu plata acestei sume.

5. Tot procesul a durat mai mult de patru ani. În tot acest timp, eu și familia mea am trăit într-un stres continuu, am făcut cheltuieli însemnate, nici nu mai știu câte deplasări la București am făcut și nici care e suma totală a taxelor avocațiale.