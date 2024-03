Cu un nivel de trai accesibil și costuri reduse, această țară devine o opțiune atractivă pentru mulți români care își doresc să trăiască decent și confortabil cu un buget modest. Cu puțin peste 2.000 de lei, oamenii pot acoperi cheltuielile de bază și pot beneficia de servicii și facilități esențiale fără a-și epuiza resursele financiare. Într-o perioadă în care stabilitatea financiară este o preocupare majoră pentru mulți, posibilitatea de a trăi într-o comunitate cu costuri reduse reprezintă o oportunitate valoroasă pentru cei care caută soluții viabile pentru un trai decent.

Pe lângă avantajele financiare, această țară oferă și un climat prietenos, facilitând integrarea și adaptarea celor care aleg să se stabilească aici. Datorită costului redus al vieții, rezidenții pot avea un nivel de trai satisfăcător și pot bucura de diverse activități și servicii în mod accesibil. Această posibilitate atrage un număr tot mai mare de români în căutarea unei alternative viabile pentru un trai mai bun, fără a fi nevoiți să facă compromisuri majore din punct de vedere financiar.

În Turcia, salariul mediu este de 7.830 TRY (230 de euro) pe lună, ceea ce înseamnă că jumătate (50%) din populația Turciei câștigă mai puțin de 7.830 TRY, în timp ce cealaltă jumătate câștigă mai mult de 7.830 TRY. Acesta include beneficiile angajaților, cum ar fi indemnizațiile, serviciile medicale și transportul.

Salariul mediu lunar variază în Turcia de la 1.980 TRY (60 de euro) cea mai mică medie, la 35.000 TRY (1.035 de euro), cea mai mare medie, potrivit timedoctor.com.

