„Cred că după declarațiile iresponsabile, la limita fascismului populist, ale vicepremierei Gheorghiu, care angajează Guvernul, parte a puterii executive, Consiliul Superior al Magistraturii poate bloca tot procesul legislativ prin declanșarea unei sesizări la CCR prin existența unui conflict juridic de natură constituțională.

Guvernul promovează eliminarea pensiilor magistraților nu în exercitarea cu bună credință a atribuțiilor legislative constituționale (cele excepționale aici, pentru ca Parlamentul nu contează), ci revanșard și pentru a submina autoritatea judecătorească și poziționarea acesteia în arhitectura constituțională. Declarațiile reprezentanților unei puteri în stat față de altă putere în stat pot crea un conflict între puterile statului doar dacă sunt urmate de acțiuni care slăbesc sau subminează îndeplinirea atribuțiilor celeilalte puteri în stat. Exact acest lucru se întâmplă acum, puterea executivă, prin Guvern, incită populația împotriva puterii judecătorești, astfel încât autoritatea și credibilitatea acesteia să fie slăbite, suficient cât sa nu își mai poată realiza rolul constituțional. Declarațiile sunt însoțite de fapte, iar acolo unde CCR a arătat explicit că drepturile magistraților nu sunt privilegii ci garanții ale independenței justiției, reprezentanții Guvernului arată că, dimpotrivă, sunt simple privilegii acordate temporar, retractabile oricând și promovează acte normative de eliminare a lor. În chiar logica Curții Constituționale, eliminarea acestora, cu această justificare explicită, să-i nenorocim pe magistrați, înseamnă eliminarea independenței justiției, valoare supremă a Constituției, nerevizuibilă.

În concluzie, declarațiile iresponsabile ale vicepremierului, arătând limpede intențiile reale ale executivului (Bolojan era agresiv dar nu își devoala motivațiile reale), au deschis calea declanșării unui conflict juridic de natură constituțională prin chiar promovarea legii privind revizuirea pensiilor magistraților.

Iar pentru cine mai crede că cei 230 de milioane din PNRR chiar depind de această lege, cum minte programatic Guvernul pentru a-și atinge planul de diabolizare a justiției, de asmuțire a urii publice asupra ei și în final de eliminare a ei din echilibrul de puteri în stat, mai spun o dată că jalonul privește impozitarea pensiilor de serviciu (toate) deja aflate în plată, iar nu cele viitoare și numai ale magistraților de peste 10 sau 15 ani. Banii sunt ca și pierduți (probabil că și ceilalți până la 860 de milioane, pentru alte 2 jaloane, căci nu au făcut nimic), dar asta nu are legătură cu actuala lege.