”Pământul bunicilor al străbunicilor trebuie să ne apartina nouă, nu vine dom nul inistru sau nu știu cine guvernant sa spună uniti-vă si că atunci vă ajutăm, este o minciună, să știți că și in agricultura au aparut baroni, baroni care sunt datori unor partide, iar simpla gospodărie care practică agricultură de subzistență este abandonată și dorește să fie distrusa în totalitate.

Din Lungulețu vânzând varza cu 0,30 de bani, asta înseamnă faliment, bucuria falimentului.

Nu este vorba de niciun câștig, este vorba ca cetațeanul care-și vinde o remorcă de varză în târg nu îi rămân bani în buzunar să își cumpere o pâine. Este o adevarata tragedie și nu exagerez cu nimic. E evoie de un plan real pentru dezvoltarea agriculturii și a micii gospodării țărănestii, tot timpul ministrii care au fost la conducere au chemat mereu la masa tratativelor ciocoii din agricultura”, a spus Sorin Popa, fermier, într-o intervenție la Realitatea Plus.

