Tinerii agricultori se întorc acasă

Ionuț Crăciun are 31 de ani și, după 10 de ani muncă peste hotare, a decis să revină în țară și să facă agricultură, în comuna sa natală Ghimpețeni, din Olt. Aici, sursa principala de venit a locuitorilor este legumicultura.

„ - Ce ați muncit acolo?

- Manager la o fermă de căpșuni.

- A fost un lucru bun, am învățat să gestionez toate situațiile. Am vrut să revin pentru că mereu am vrut, dar am tot acceptat, dar am zis că ajunge.”

Tinerii vor să repună agricultura pe picioare

În prezent, bărbatul deține 10 hectare de pământ pe care le lucrează cu multă trudă. Tânărul este însă optimist și vrea să își dezvolte afacerea prin accesarea de fonduri europene.

„Avem în construcție solarii, urmează să construim încă 30, pepeni avem, varză, sunt utile pentru noi că ne ajută să ieșim mai devreme când nu e producție.”, spune agricultorul.