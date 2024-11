Un astfel de test ne propune să alegem un animal preferat dintre mai multe imagini. Psihologii ne sfătuiesc să nu stăruim prea mult asupra lor și să-l alegem instinctiv pe cel care ne place cel mai mult.

Iată ce ne spune animalul ales despre spectele mai întunecate ale personalității:

1. Lupul

Lupul este un animal misterios. Se ascunde si isi asteapta victmele sa intre in raza lui de actiune, apoi ataca cu toata forta haitei. Daca ai ales acest animal inseamna ca esti un om misterios, plin de secrete. Nu ataci daca nu esti provocat, insa esti brutal cand reactionezi. Ai rabdarea de a astepta momentul potrivit si ataci cu precizie si furie. Privindu-te, multa lume ar spune despre tine ca esti inofensiv si ca pot profita de pe urma ta. Doar ca, adevarata ta fata este bine ascunsa. Ca si lupul, esti loial “haitei” tale.

2. Liliacul

Cand te gandesti la liliac ii ai in minte fie pe Batman, fie pe Dracula. Aceste animale sunt creaturi ale noptii, care dispar imediat ce lumina soarelui isi face aparitia. Daca ai ales liliacul inseamna ca esti o personalitate complexa, formata din mai multe straturi. Lumea nu este doar alb si negru, ai si o multime de zone de gri in viata ta. Nu te conformezi regulilor societatii. Tu vezi altfel lucrurile. Inclusiv umorul te duce spre zona intunecata. Tu esti sceptic. Nu te increzi in orcine. Pui tot timpul la indoiala intentiile cuiva. Viata te-a invatat sa vezi dincolo de bine si rau si sa vezi raul din orice bine si binele din orice rau.

3. Corbul

Edgar Allen Poe stia exact ce scria atunci cand si-a ales corbul ca sursa de inspiratie. Corbii sunt asociati intunericului, mortii. Negre ca noaptea insasi, aceste pasari sunt un fel de vestitori ai mortii, ai distrugerii. Pe de alta parte, insa, corbii sunt foarte inteligenti. Se pot adapta usor si chiar au abilitatea de a imita vocea umana. Daca ai ales aceasta pasare din imaginea de mai sus, inseamna ca esti o persoana care nu prea arata lumii latura sa intunecata. Esti un fin observator, dar de la distanta. Ai abilitatea de a intelege gandurile oamenilor. Poti vedea cu usurinta intunericul din alti oameni. Ca si corbul, astepti momentul potrivit sa eliberezi forta interioara. Te adaptezi, te schimbi, te pozitionezi pentru a da lovitura de gratie. Esti insistent in atingerea telurilor pe care ti le-ai propus.

O alta caracteristica in comun cu corbul este faptul ca nu ataci niciodata daca nu esti provocat. Cineva trebuie sa-ti forteze la maximum limitele ca sa reactionezi. Dar cand o faci, esti cu adevarat infricosator.

4. Pantera neagra

Putine fapturi inspira atat de multa teama precum pantera neagra. Creatura misterioasa si iubitoare de locuri intunecate, pantera este un animal singuratic, de temut si totodata admirat si respectat. Multe triburi venereaza pantera neagra. Tacuta, vigilenta si letala, nu stii niciodata ce este in mintea unei pantere negre. Daca aceasta nu este definitia misterului, atunci nimic nu mai este. Daca ai ales acest animal din imagine, inseamna ca esti o persoana mandra si misterioasa. Iti aperi putere familia si ii ataci furios pe toti cei care te ameninta. Cine este bun cu tine va primi bunatatea ta. Cine este rau cu tine trebuie sa se fereasca.

Vorba din batrani cu pisica blanda care zgarie rau ti se potriveste de minune.

5. Vaduva neagra

Vaduva neagra este binecunoscuta pentru veninul ei puternic, dar si pentru manifestarile sale canibalistice. Creatura misterioasa, intunecata, Vaduva neagra isi asteapta prada care se prinde in panza intelept tesuta, apoi ii injecteaza veninul letal.

Daca ai ales Vaduva neagra, latura ta intunecata iese la iveala furibund atunci cand esti provocat sau te afli in situatii limita. Primul lucru pe care il faci este sa le creezi oponentilor sentimentul ca sunt in siguranta, iar cand lasa garda jos, ii infasori in panza ta. Nici nu vor sti ce i-a lovit. Desi pari bland si dragut la suprafata, cei care te ranesc nu mai au nicio sansa. Vor regreta ca au ales sa se poarte urat cu tine.

6. Pisica neagra

Pisicile sunt asociate cu intunericul si moartea inca din antichitate. Creaturile sunt considerate fiinte de mijloc, aflate intre doua lumi, intre viata si moarte. De la povestile Egiptui antic si pana la literature moderna, pisica este intruchipata ca o fiinta misterioasa, care priveste lumea cu ochi patrunzatori. Trebuie sa fie ceva adevar in aceste descrieri, daca ale au rezistat din activitate si pana acum. Daca acest animal ti-a atras atentia din imaginea de mai sus, inseamna ca esti o persoana misterioasa si dinamica, scrie SfatulParintilor. Esti o fiinta jucausa precum un pisoi, atunci cand nimic nu te ameninta. Lucrurile iau o cu totul alta intorsatura daca cineva te supara. Esti reincarnarea Diavolului insusi.

Actionezi cu calm, bland, nimeni nu vede ca te apropii. Iar cand vine momentul potrivit, lovesti cu o intensitate coplesitoare. Lumea prefera sa stea departe de tine, ca sa nu regrete mai tarziu.

7. Vulturul

Un cioc arcuit, la capatul unui gat gol arcuit, cu un corp puternic, mancator de cadavre. Aceasta este descrierea unui erou al filmelor horror – vulturul. Vulturii ataca in grup, zboara in cercuri, asteapta pana in ultimul moment ca sa se asigure ca tinta este moarta. Apoi devoreaza nemilos cadavrul pana cand nu mai ramane nimic din el. Daca ai ales aceasta pasare, latura ta intunecata este terifianta. Doar ca nu iese la suprafata decat daca cineva te provoaca. Vulturii ataca numai daca nu au ce manca. Asa si tu, nu actionezi decat atunci cand ti-a ajuns cutitul la os.

Nu vrei sa le faci rau oamenilor, insa Dumnezeu sa-i fereasca de furia ta! Aceasta se manifesta numai cu cei care te-au provocat, te-au amenintat sau ti-au facut rau. Altfel, esti foarte fericit cu viata ta, departe de altii. Traiesti in cercurile tale inalte, dincolo de regulile si standardele umane.

